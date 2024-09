Arrampicata sportiva, solo un azzurro in semifinale nel boulder a Praga in Coppa del Mondo

Non è stato un fine settimana particolarmente esaltante per gli azzurri in Coppa del Mondo 2024 di arrampicata sportiva a Praga. Tra gli specialisti del boulder solo un azzurro è riuscito a spingersi fino alla semifinale, ossia Nicolò Sartirana.

Il giovane 20enne lombardo sta facendo le prime esperienze ad alto livello e per lui è arrivata la performance migliore della carriera in Coppa del Mondo con un bel diciassettesimo posto. Un weekend cominciato bene, con il tredicesimo posto nelle qualificazioni, arrivando due volte al top della parete, mentre in semifinale è arrivato solo una volta in cima. Adesso ci sarà l’ultima tappa di Seul, nella quale può ancora cercare di crescere. Non è riuscito a passare le qualifiche invece Filip Schenk, che ha chiuso trentanovesimo.

Meno bene è andata al femminile, con nessuna delle tre azzurre presenti che è riuscita a spingersi almeno alla seconda fase. La migliore è stata Giulia Medici che ha chiuso in venticinquesima posizione raggiungendo due volte il top e tre volte la zone. Ventinovesima invece Laura Rogora, affaticata dopo una lunga e dispendiosa stagione, una volta al top e quattro volte la zone, mentre Giorgia Tesio ha concluso trentatreesima.