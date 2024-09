Andy Murray critica l’esibizione del ‘Six Kings Slam’: “Non importa a nessuno”

Dal 16 al 19 ottobre a Riad (Arabia Saudita) il tennis farà capolino per un torneo di esibizione, presentato in maniera molto particolare. Il riferimento è al Six Kings Slam che vedrà la presenza di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafa Nadal, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune. Un roster notevole abbinato a tanti soldi in palio per chi sarà in questa sede.

Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando all’evento. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneo Slam. Numeri roboanti al pari di un trailer di presentazione da film, in cui in cui i protagonisti vesto anche i panni degli attori. Vediamo Sinner in versione artista rinascimentale, Nadal guerriero della terra, Djokovic capo dei lupi, Rune il guerriero vichingo, Alcaraz l’uomo della sabbia e Medvedev il re degli orsi.

One Throne and 6 legends in an extraordinary battle

The grand championship among the world’s best tennis players as part of #RiyadhSeason ❤️ The Venue

October 16 – 17 – 19 ️ Book your ticket now https://t.co/oQotz9WLGS#SixKingsSlam #BigTime pic.twitter.com/kRPsXGoFjy — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) September 28, 2024

Tuttavia, non tutti sono così entusiasti di assistere a questo evento, come Andy Murray, che probabilmente non seguirà le partite. Rispondendo al connazionale Liam Broady che ha mostrato attraverso i suoi social la sua adesione all’evento, la cui produzione sembra tratta da un’opera filmica di Hollywood, lo scozzese è stato decisamente categorico.

“Sono senza parole per quanto sia incredibile questa promozione, probabilmente la migliore che abbia mai visto nel tennis. Guarderò questo film“, ha scritto Broady. “Solo che non è un film e non lo vedrai perché è un evento squisitamente di tennis a cui non importa a nessuno“, la risposta di Murray.

Speechless as to how damn cool this promo is. Probably best I’ve ever seen in tennis. Would watch this movie. 10/10 https://t.co/OlKZmQBNkl — Liam Broady (@Liambroady) September 29, 2024

Non è un mistero che il britannico non sia mai stato così favorevole a queste esibizioni, anche perché sovente i suoi colleghi si sono lamentati dei troppi impegni per il calendario, come fatto da Alcaraz recentemente. L’ex n.1 del mondo, in tempi non sospetti, aveva proprio puntato il dito contro questa visione incoerente: “Se si gioca tanto, allora non capisco perché tanti fanno tutte queste esibizioni“, aveva dichiarato.