American Magic punge Ineos: “Potrebbe scegliere il veleno… La nostra barca è difficile da battere”

American Magic attende di sapere chi dovrà affrontare nelle semifinali della Louis Vuitton Cup, che scatteranno sabato 14 settembre nelle acque di Barcellona. Il sodalizio statunitense potrebbe affrontare INEOS Britannia, Luna Rossa o Alinghi: saranno i britannici a decidere gli accoppiamenti per le prossime sfide e li comunicheranno soltanto domani. La compagine a stelle e strisce era particolarmente accreditata alla vigilia, ma durante il round robin ha commesso troppi errori e in più si è infortunato il timoniere Paul Goodison.

Lo skipper Terry Hutchinson ha fatto un punto della situazione in un’intervista concessa a Marca: “I miglioramenti che possiamo apportare sono molto sottili, ma molto significativi. Abbiamo un’ottima barca, difficile da battere: ci concentreremo sulla manovrabilità della barca, sul modo in cui deceleriamo e acceleriamo di nuovo quando entriamo e usciamo dalle boe e anche sulla comunicazione a bordo. Non possiamo scegliere chi affrontare in semifinale, ma l’esperienza ci dice che hi ha la possibilità di scegliere, a volte sceglie il proprio veleno“.

Il responsabile delle vele Juan Meseguer si è soffermato proprio sulla componente in cui è specializzato: “Le vele sono le uniche che spingono la barca, il resto sono tutti freni che dobbiamo gestire, come i foil, lo scafo, l’albero e i componenti del team stesso. Le vele di una barca sono come i pneumatici di un’auto di Formula 1, si consumano e a un certo punto non tirano più. L’usura dipende soprattutto dalle manovre e dalle condizioni del vento ed è a questo che guardiamo prima di cambiarle. Spero che per le semifinali il vento sia più stabile con vento tra otto e dieci nodi“.