American Magic cambia timoniere: un nuovo nome per la chiusura della Louis Vuitton Cup

Il maltempo ha impedito la disputa delle tre regate previste oggi pomeriggio nelle acque di Barcellona e dunque non si è potuto concludere il round robin della Louis Vuitton Cup. Il programma è così slittato a lunedì 9 settembre e sarà chiuso dalla sfida tra Team New Zealand e American Magic: il Defender scenderà in campo per l’ultima volta, poi lo rivedremo direttamente nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.

Gli statunitensi hanno comunicato un cambio di timoniere per questo confronto, senza però specificare la ragione della sostituzione: potrebbe essere una semplice prova in vista delle semifinali, visto che questa regata non metterà in palio punti. Paul Goodison verrà rimpiazzato da Lucas Calabrese, velista argentino che conquistò la medaglia di bronzo nel 470 alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 37enne affiancherà il fuoriclasse australiano Tom Slingsby, che rimane alla guida di Patriot.

Ricordiamo che American Magic chiuderà al terzo posto il round robin della Louis Vuitton Cup e dunque dovrà aspettare la conferenza stampa di venerdì 13 settembre (ore 11.00) per scoprire il proprio destino nella fase a eliminazione diretta: proprio in quell’occasione, infatti, la prima classifica comunicherà chi avrà scelta di affrontare in semifinale.