Alcaraz riparte dalla Coppa Davis: girone complicato per la Spagna a Valencia

La fase a gironi di Coppa Davis sta per tornare. Si giocherà dal 10 al 15 settembre in quattro città: Bologna (Italia), Manchester (Gran Bretagna), Valencia (Spagna) e Zhuhai (Cina). La formula prevede per ogni tie la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre.

Le prime due classificate di ogni raggruppamento di qualificheranno alle Finali, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga con tabellone a eliminazione diretta. Il sorteggio della Final 8 di Malaga verrà effettuato a settembre. La compagine spagnola con Carlos Alcaraz non avrà un percorso semplice. La compagine iberica è stata inserita nel girone B con Australia, Repubblica Ceca e Francia.

L’Australia è chiamata a replicare quanto fatto l’anno scorso per riuscirci i vice campioni in carica si affidano all’orgoglio di Alex De Minaur, leader tecnico di una nazionale che può contare su altri ottimi elementi come Alexei Popyrin, Jordan Thompson, Max Purcell e Matthew Ebden.

La Francia apre ai giovani Arthur Fils e Giovanni Mpetshi Perricard in un mix d’esperienza con giocatori come Ugo Humbert e Adrien Mannarino. Ultima, ma di grande rilievo, lo schieramento della Repubblica Ceca che può contare su un trio qualificato, Jiri Lehecka-Thomas Machac-Jakub Mensik, senza dimenticare Vit Kopriva e Adam Pavlasek in ottica doppio.