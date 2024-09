A che ora Sinner-Safiullin oggi in tv: programma ATP Pechino, partite precedenti, streaming

Secondo appuntamento con l’ATP 500 di Pechino oggi per Jannik Sinner, che continua il suo cammino verso la difesa del titolo in Cina contro Roman Safiullin. Il russo, entrato da lucky loser, si è imposto all’esordio su Stan Wawrinka, mentre il numero 1 del mondo ha avuto ragione del cileno Nicolas Jarry.

I precedenti sono tutti favorevoli a Sinner, che conduce per 2-0. Il primo successo è arrivato nell’edizione 2022, l’ultima, di ATP Cup, in cui l’italiano ha vinto per 7-6(6) 6-3. Successivo incrocio ai quarti di Wimbledon 2023, dove Safiullin era arrivato a sorpresa: anche in questo caso vittoria dell’azzurro per 6-4 3-6 6-2 6-2. All’orizzonte c’è un quarto contro il ceco Jiri Lehecka o lo spagnolo Roberto Bautista Agut, con quest’ultimo che sta cercando di risalire la china.

Il match tra Jannik Sinner e Roman Safiullin si giocherà come terzo dalle ore 5:00 sul Diamond Court (centrale), dopo Paolini-Tauson e Sabalenka-Sawangkaew. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-SAFIULLIN, ATP PECHINO 2024 OGGI

Sabato 28 settembre

Diamond Court

Ore 5:00 Paolini (ITA) [3]-Tauson (DEN) – 2° turno donne

A seguire Sabalenka [1]-Sawangkaew (THA) [Q] – 2° turno donne

A seguire Sinner (ITA) [1]-Safiullin [LL] – 2° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SINNER-SAFIULLIN, ATP PECHINO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport