A che ora Sinner-Medvedev oggi, US Open 2024: programma, tv, streaming

Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, atto tredicesimo. Per la prima volta a New York arriva lo scontro tra il numero 1 del mondo e il russo, che ormai per completare la collezione devono incontrarsi al Roland Garros (ma, finché Medvedev avrà nel rosso un nemico, sarà difficile).

Sinner va alla caccia della prima assoluta al penultimo atto nello Slam della Grande Mela, che non è ancora stato raggiunto mai dal classe 2001 di Sesto Pusteria. L’andamento dei precedenti ormai è arcinoto: 6 successi consecutivi del padrone di Flushing Meadows 2021, 5 successivi di Jannik e poi il quarto di Wimbledon che ancora risuona per tutto quello che è successo al suo interno. Sarà un’altra notte newyorkese da scoprire per intero.

Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si giocherà oggi come secondo match dalll’1:00 di quello che sarà già giovedì 5 (in Italia) sull’Arthur Ashe Stadium dopo Swiatek-Pegula. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), nonché per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-MEDVEDEV, US OPEN 2024 OGGI

Mercoledì 4 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM

Sessione diurna (ore 18:00)

Haddad Maia (BRA) [22]-Muchova (CZE) – Quarti femminili

Draper (GBR) [25]-de Minaur (AUS) [10] – Quarti maschili

Sessione notturna (ore 1:00, Giovedì 5 settembre)

Swiatek (POL) [1]-Pegula (USA) [6] – Quarti femminili

Sinner (ITA) [1]-Medvedev [5] – Quarti maschili – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), Sky Sport Uno (201)

