A che ora Luna Rossa-Ineos oggi, Louis Vuitton Cup: programma gara-3 e gara-4, tv, streaming

Oggi domenica 29 settembre va in scena la terza giornata della finale della Louis Vuitton Cup: nelle acque di Barcellona prosegue il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Luna Rossa e INEOS Britannia si fronteggeranno nuovamente dopo un sabato avaro di emozioni: si è disputata una regata con vento leggero, ma nella parte conclusiva del quinto lato i due scafi sono scesi dai foil e non hanno concluso la prova.

La serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette) ripartirà dunque da una situazione di perfetta parità, ovvero quel risultato di 1-1 maturato dopo il doppio confronto di giovedì pomeriggio: il sodalizio italiano aveva dettato legge nella prima gara, poi la compagine britannica aveva reagito nel secondo testa a testa sempre in condizioni di vento molto sostenuto. Oggi verranno così disputate le due regate previste ieri (quella cancellata in corso d’opera e quella nemmeno cancellata).

L’atto conclusivo riprenderà dunque con gara-3 alle ore 14.10, poi a seguire andrà in scena gara-4 (ore 15.15, ma ovviamente sono possibili ritardi, rinvii, cancellazioni in base alle condizioni). Le previsioni meteo parlano di un vento di 12-14 nodi, dunque si dovrebbe regatare, anche se la situazione è sempre mutevole. Luna Rossa entrerà da destra nel cancello di pre-partenza (due minuti prima dello start effettivo) in gara-3, mentre INEOS Britannia proverrà da sinistra (2’10” prima del via). Le posizioni di ingresso si invertiranno per gara-4.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prossime regate tra Luna Rossa e INEOS Britannia, finale della Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA OGGI

Domenica 29 settembre

Ore 14.10 Gara-3: INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

A seguire (non prima delle ore 15.15) Gara-4: Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

PROGRAMMA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.