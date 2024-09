A che ora Luna Rossa-American Magic oggi: programma 16 settembre, tv, streaming

Oggi lunedì 16 settembre (a partire dalle ore 14.00) va in scena la terza giornata riservata alle semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che definirà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona dove un weekend di fuoco che ha indirizzato le due serie verso la loro naturale conclusione: entrambi i confronti sono sul 4-0 e agli equipaggi al comando basta soltanto un altro successo per chiudere i conti e qualificarsi alla finale.

Luna Rossa si presenta su 4-0 contro American Magic: gara-5 sarà la seconda regata del pomeriggio (a partire dalle ore 14.00) e il sodalizio italiano punta a ottenere la quinta vittoria per chiudere i conti contro gli statunitensi. Gli uomini dello skipper Max Sirena partiranno con i favori del pronostico, ma si preannuncia un altro intenso testa a testa e gli americani non molleranno la presa tanto facilmente. In caso di affermazione di Tom Slingsby e compagni si disputerà gara-6, che sarà l’ultima regata del pomeriggio.

INEOS Britannia tornerà in scena sul 4-0 contro Alinghi, dopo aver surclassato gli svizzeri in tutte le sfide del fine settimana. Ben Ainslie e compagni sono in totale controllo della situazione e non dovrebbero avere problemi a imporsi in gara-5, prevista in apertura di pomeriggio alle ore 14.00, per chiudere i conti e involarsi verso l’atto conclusivo della competizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali della Louis Vuitton Cup in programma oggi (lunedì 16 settembre) e quando ci sono le regate di Luna Rossa contro American Magic. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP OGGI

Lunedì 16 settembre

Ore 14.00 Gara-5: Alinghi vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Gara-5: American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.20 circa) Eventuale Gara-6: INEOS Britannia vs Alinghi – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.50 circa) Eventuale Gara-6: Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP OGGI: COME VEDERE LE REGATE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.