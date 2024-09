A che ora Luna Rossa-Alinghi: programma preciso, tv, streaming

Oggi domenica 8 settembre Luna Rossa tornerà in acqua a Barcellona per concludere il round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Ultimo impegno della fase a gironi per il sodalizio italiano, che punta a chiudere nel miglior modo possibile la prima parte dlla competizione e a lanciarsi con grande ottimismo le semifinali che ci terranno compagnia nell prossime due settimane.

Gli uomini dello skipper Max Sirena inseguono il primo posto che permette di scegliere l’avversario in semifinale e oggi se la dovranno vedere contro Alinghi. James Spithill e compagni incroceranno la compagine svizzera nella seconda regata a partire dalle ore 14.00 (appuntamento alle ore 14.45 circa, salvo rinvii per vento leggero o altri motivi). Team Prada Pirelli partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento alla formazione elvetica, apparsa in crescita negli ultimi giorni. C’è bisogno di un successo per assicurarsi il primato del round robin, si punta a tornare alla vittoria dopo la prima sconfitta rimediata ieri contro INEOS.

Potrebbe anche essere un antipasto della sfida che vedremo in semifinale, se Alinghi dovesse qualificarsi e Luna Rossa dovesse decidere di fronteggiare proprio il sodalizio rossocrociato in caso di primo posto. Il programma di giornata sarà aperto alle ore 14.00 dal testa a testa tra Orient Express e INEOS Britannia, mentre in chiusura di programma è prevista la sfida tra Team New Zealand e American Magic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della regata di Luna Rossa contro Alinghi, il palinsesto tv e streaming della Louis Vuitton Cup oggi (domenica 8 settembre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LUNA ROSSA OGGI IN LOUIS VUITTON CUP

Domenica 8 settembre

Ore 14.00 Orient Express vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Luna Rossa vs Alinghi – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 15.20 circa) Team New Zealand vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.