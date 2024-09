A che ora Luna Rossa-Alinghi oggi: nuovo programma, tv, streaming

Prima un brutto temporale e poi un vento troppo leggero hanno costretto il comitato di gara a cancellare le regate in programma domenica 8 settembre, valide per l’ultima giornata del round robin della Louis Vuitton Cup. Le ultime tre sfide della fase a gironi del torneo che designa gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup sono state rinviate a oggi (lunedì 9 settembre) nelle acque di Barcellona.

Si dovrebbe incominciare alle ore 14.00, sperando che il meteo sia favorevole e che si posse completare questa fase della competizione. Luna Rosa affronterà Alinghi nella seconda regata (dunque attorno alle ore 14.45 se non ci saranno rinvii). Gli uomini dello skipper Max Sirena inseguono la vittoria per assicurarsi il primo posto che permette di scegliere l’avversario in semifinale. James Spithill e compagni incroceranno la compagine svizzera partendo con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un avversario in crescita.

Team Prada Pirelli svetta in cima alla graduatoria e punta a tornare alla succeso dopo la prima sconfitta rimediata sabato pomeriggio contro INEOS Britannia. In caso di sconfitta, il sodalizio italiano sarebbe comunque primo se in precedenza i britannici dovessero perdere contro Orient Express, che in quel caso aggancerebbe Alinghi al quarto posto e potrebbe sperare nel passaggio del turno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della regata di Luna Rossa contro Alinghi, il palinsesto tv e streaming della Louis Vuitton Cup oggi (lunedì 9 settembre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LUNA ROSSA OGGI IN LOUIS VUITTON CUP

Lunedì 9 settembre

Ore 14.00 Orient Express vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Luna Rossa vs Alinghi – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 15.20 circa) Team New Zealand vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’ Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.