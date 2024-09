A che ora Italia-San Marino U21 e dove vederla in tv: programma, streaming, convocati Nunziata

L’Italia affronterà San Marino nelle qualificazioni agli Europei Under 21. L’appuntamento è per giovedì 5 settembre (ore 16.45), quando la nostra Nazionale scenderà in campo a Latina per sfidare i pari età della compagine sammarinese. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico contro il fanalino di coda del raggruppamento e puntano a ottenere una vittoria fondamentale per confermarsi in testa al gruppo A davanti a Irlanda e Norvegia (rispettivamente attardate di due e tre punti dopo sette partite disputate).

Il CT Carmine Nunziata ha presentato l’incontro in questo modo: “C’è qualche novità perché è giusto che chi merita venga chiamato. Qualcuno ha un pò di minutaggio in più, altri hanno giocato meno. Ci sono giocatori con degli acciacchi e diversi diffidati, dovremo gestire questa situazione nel miglior modo possibile“. Tra i convocati sono pochi i ragazzi che militano in Serie A: spiccano i centrocampisti Tommaso Baldanzi, Giovanni Fabian e Jacopo Fazzini, i difensori Michael Kayode e Matteo Ruggeri, l’attaccante Wilfried Gnonto (in forza al Leeds).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-San Marino, match valido per la qualificazione agli Europei Under 21. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SAN MARINO UNDER 21

Giovedì 5 settembre

Ore 16.45 Italia vs San Marino – Diretta tv su Rai 3

PROGRAMMA ITALIA-SAN MARINO UNDER 21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

CONVOCATI ITALIA UNDER 21

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina).

Difensori: Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Davide Veroli (Sampdoria), Mattia Zanotti (Lugano).

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Fiorentina), Edoardo Bove (Fiorentina), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Besiktas), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Salernitana).

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Antonio Raimondo (Venezia).