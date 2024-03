Calcio, qualificazioni Europei U21: Italia sprecona ma vincente, 2-0 sulla Lettonia e primo posto conservato

Vince e convince l’Italia Under 21 di Carmine Nunziata. Gli azzurrini riescono ad avere la meglio sulla Lettonia nella sesta giornata del girone di qualificazione agli Europei 2025, vendicando così il pareggio a reti bianche dell’andata: i gol di Casadei e Fabbian suggellano al Manuzzi di Cesena un dominio territoriale che avrebbe meritato uno scarto anche più ampio, respingendo così l’assalto dell’Irlanda che nell’altra partita di giornata ha strapazzato per 7-0 i pari età di San Marino.

Nei primissimi minuti l’Italia sembra distratta e rischia immediatamente, ma Desplanches dice di no al tiro ravvicinato di Desplanches. Piano piano però gli azzurrini iniziano a riprendere il controllo delle operazioni andando vicino al gol con Fabbian che non impatta bene la sfera al 13′. Sembra una giornata stregata con Casadei che si vede negato il gol da un tocco di Maslovs e Prati che non trova la porta al minuto 26, ma il gol è nell’aria.

E arriva al trentaduesimo minuto con Cesare Casadei. Miretti vede Zanotti fuggire sulla destra e lo serve, il terzino del San Gallo crossa al centro e arriva il centrocampista del Chelsea, che si coordina perfettamente ed in mezza rovesciata sigla l’1-0. L’Italia gioca sul velluto ma non trova il gol del ko definitivo, con Gnonto, Ndour e due volte Fabbian che sfiorano soltanto il raddoppio.

La maledizione sembra continuare in avvio di secondo tempo, con Miretti che coglie il palo al 51′ dopo una grande azione personale e Gnonto che prova a mettersi un paio di volte in proprio; intanto in panchina Nunziata continua a sgolarsi per evitare qualsiasi calo di tensione. E al 79′ arriva il meritato raddoppio: cross dalla sinistra, sponda involontario dell’appena entrato Salvatore Esposito e Fabbian arriva con la zampata del definitivo 2-0 che chiude i giochi., arrivando con più tranquillità al match con la Turchia.