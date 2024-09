A che ora Italia-Belgio, Coppa Davis 2024: programma, orario, tv, streaming

Sarà Italia-Belgio il secondo dei tre confronti del girone di qualificazione alla fase finale delle Finals di Coppa Davis in chiave azzurra. Un confronto, questo, che nella storia del tennis azzurro ha avuto dei momenti davvero particolari da rimarcare.

L’Italia conduce ancora per 5-4, ma ci sono tre fasi ben distinte. In una, tra 1950 e 1961, erano frequentissimi gli incroci nel torneo zonale europeo a qualsiasi livello (due volte questa è stata finale per andare a giocare l’interzonale che dava accesso alla finale). Poi, tolto un 1969 nel quale Orlando Sirola era diventato capitano di Nicola Pietrangeli, il tempo è andato a spostarsi sul 2000. E su una Venezia di luglio disgraziata, con Christophe Rochus che batté in un drammatico quinto set Davide Sanguinetti: fu l’uscita dal World Group, durata fino a tutto il 2011. L’ultima volta fu nel 2017, con un quarto di finale che andò ai belgi per 3-2 con vittorie nei singolari di Goffin e Darcis (oggi capitano non giocatore) su Seppi e Lorenzi allo Spiroudome di Charleroi.

Il confronto tra Italia e Belgio partirà alle ore 15:00 di venerdì 13 settembre. Sarà visibile in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 (fino alle 19:40, orario nel quale si passerà su RaiSport) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e SuperTenniX. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO, COPPA DAVIS 2024

Venerdì 13 settembre

Italia-Belgio

Ore 15:00 Primo singolare

A seguire secondo singolare

A seguire doppio

