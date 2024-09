A che ora Cobolli-Medvedev, ATP Pechino: programma, orario, tv, streaming

Flavio Cobolli affronterà Daniil Medvedev ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano, reduce dai successi ottenuti sul kazako Alexander Bublik e sul russo Pavel Kotov, proseguirà la propria avventura sul cemento della capitale cinese cercando la grande impresa contro il formidabile russo. Il numero 32 del ranking ATP se la dovrà vedere contro il numero 5 del mondo, che nei turni precedenti ha regolato i francesi Gael Monfils e Adrian Mannarino.

L’appuntamento è per lunedì 30 settembre, sarà il quarto match sul Campo Moon a partire dalle ore 05.00 e non inizierà prima delle ore 10.00. In precedenza si disputeranno tre incontri femminili: Stearns-Kalinskaya, Volynets-Osaka, Muchova-Cristian. Medvedev ha vinto l’unico precedente, disputato poche settimane fa ai sedicesimi di finale degli US Open: punteggio di 6-3, 6-4, 6-3 in favore del moscovita. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente di Alcaraz-Khachanov.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Medvedev, la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO COBOLLI-MEDVEDEV, ATP PECHINO

Lunedì 30 settembre

Quarto match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 10.00 Flavio Cobolli vs Daniil Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Campo Moon, si giocheranno nell’ordine: Stearns-Kalinskaya, Volynets-Osaka, Muchova-Cristian. Al termine, e non prima delle ore 10.00, toccherà a Cobolli

PROGRAMMA COBOLLI-MEDVEDEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.