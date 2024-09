A che ora Bebe Vio oggi alle Paralimpiadi: programma turno per turno, tv, streaming

Bebe Vio è da anni uno dei volti simbolo dello sport paralimpico italiano: Campionessa Olimpica nel fioretto individuale a Rio 2016 e Tokyo 2020 e quattro volte Campionessa del Mondo (2015, 2017, 2019, 2023), l’azzurra punta a rimpinguare il proprio bottino alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’avventura incomincerà mercoledì 4 settembre, quando la 27enne veneta sarà impegnata nella gara individuale.

Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis: questo è il suo nome completo, da qualche mese ha acquisito ufficialmente anche il cognome della mamma (Grandis) e andrà a caccia del terzo titolo a cinque cerchi consecutivo. La nostra portacolori si presenterà in pedana alle ore 12.10 per disputare il proprio quarto di finale (gareggia nella categoria B del fioretto, arma della scherma). L’obiettivo è quello di qualificarsi alle semifinali delle ore 14.40 e poi puntare alla finale per l’oro delle ore 20.15.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari turno per turno di quando gareggia Bebe Vio nel fioretto individuale alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BEBE VIO OGGI ALLE PARALIMPIADI

Mercoledì 4 settembre

Ore 12.10 Quarti di finale

Ore 14.40 Eventuale semifinale

Ore 18.30 Eventuale finale per il bronzo

Ore 20.15 Eventuale finale per l’oro

COME VEDERE BEBE VIO ALLE PARALIMPIADI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.