Atletica, Duplantis e Ingebrigtsen infiammano la Diamond League a Zurigo. Furlani, Fabbri e Simonelli all’assalto

La Diamond League sbarca a Zurigo per l’ultima tappa prima delle finali, che si disputeranno a Bruxelles (Belgio) il 13 e il 14 settembre. L’appuntamento allo Stadio Letzigrund della località svizzera è per giovedì 5 settembre, quando vedremo all’opera anche cinque italiani, desiderosi di mettersi in luce in questo storico appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera.

Mattia Furlani vuole essere grande protagonista nella gara di salto in lungo: la medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024 incrocerà ancora una volta il greco Miltiadis Tentoglou (trionfatore ai Giochi) e il giamaicano Wayne Pinnock (argento a cinque cerchi) con il chiaro intento di conquistare punti importanti per rientrare tra i migliori sei della classifica generale che settimana prossima si giocheranno il diamantone.

Leonardo Fabbri è reduce dal terzo posto di Chorzow e dalla seconda piazza del Golden Gala, pronto ad affrontare ancora una volta l’intero podio delle Olimpiadi: gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs e il giamaicano Rajindra Campbell. Il toscano punta a sfondare ancora una volta la barriera dei 22 metri ed è già certo di essere qualificato alle finali della Diamond League, mentre l’approdo agli atti conclusivi appare improbabile per Zane Weir, che ha dovuto rinunciare a buona parte della stagione a causa di un problema fisico.

Lorenzo Simonelli è ottavo nella graduatoria generale e insegue l’atto conclusivo sui 110 ostacoli, il Campione d’Europa affronterà ancora una volte l’intero podio di Parigi ovvero gli statunitensi Grant Holloway e Daniel Roberts e il giamaicano Rasheed Broadbell. Sui 400 ostacoli, invece, ci sarà spazio per Ayomide Folorunso in una gara dove spicca la statunitense Anna Cockrell (argento olimpico).

Armand Duplantis attaccherà ancora il suo record del mondo di salto con l’asta? Lo svedese andrà a caccia di 6.27 metri, mentre il norvegese Jakob Ingebrigtsen si cimenterà sui 1500 metri alla ricerca di un gran risultato (spera nel 3:26.00 di Hicham El Guerrouj), ma si troverà di fronte le sue nemesi: lo statunitense Cole Hocker e il britannico Josh Kerr, che lo hanno battuto rispettivamente alle Olimpiadi e ai Mondiali 2023.

Spettacolo da non perdere sui 200 metri con il botswano Letsile Tebogo (il Campione Olimpico insegue la quarta vittoria in Diamond League nel giro di due settimane), mentre sui 100 metri femminili ci sarà da divertirsi con la sfida tra le prime due dei Giochi: Julien Alfred da Saint Lucia e la statunitense Sha’Carri Richardson. La primatista mondiale Yaroslava Mahuchikh allieterà il pubblico nel salto in alto, sui 400 ostacoli il duello tra il norvegese Karsten Warholm e il brasiliano Alison Dos Santos, la keniana Beatrice Chebet si cimenterà sui 5000 metri da Campionessa Olimpica.