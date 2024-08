WTA Monterrey, Elisabetta Cocciaretto cede a Elina Avanesyan nel primo turno

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, impegnata nel primo turno del torneo di Monterrey. Sul cemento messicano l’allieva di Fausto Scolari andava in cerca di soddisfazioni prima di affrontare gli US Open. La partita contro l’armena Elina Avanesyan (n.60 del ranking) ha però avuto esito negativo: 7-6 (6) 6-1 lo score del confronto, con Elisabetta (n.66 WTA) che ha tenuto botta per un parziale, ma poi è calata decisamente nella seconda frazione.

Nel primo set entrambe le giocatrici non eccellono nella gestione dei turni al servizio e i break sono a cadenza regolare. C’è del rammarico: la tennista marchigiana in due circostanze va avanti di un break, ma in altrettante la rivale risponde con il contro-break. Si decide al tie-break e anche in questo caso c’è un set-point non sfruttato da Cocciaretto, costretta ad alzare bandiera bianca sull’8-6.

Nel secondo set la verve agonistica dell’azzurra viene meno. Il tennis d’anticipo della nostra portacolori va in crisi e l’armena ne approfitta magistralmente, piazzando un doppio break. Elisabetta prova a rientrare nel sesto gioco, ma non capitalizza tre opportunità del parziale contro-break. Nel gioco successivo, infatti, Avenesyan fa calare il sipario sul 6-1.

Leggendo le statistiche, balza agli occhi il 28% dei punti vinti dalla nostra portacolori con la seconda di servizio rispetto al 50% della sua avversaria. Un dato che, più di altri, ha inciso nello sviluppo del match.