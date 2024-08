WTA Monterrey 2024: Erika Andreeva elimina a sorpresa Collins, avanti Yuan e Frech

Si conclude a notte fonda la seconda vera giornata di tabellone principale al WTA 500 di Monterrey, una delle ultime tappe che, in Messico, vanno a precedere gli US Open che dal prossimo lunedì monopolizzeranno il mondo del tennis.

A chiudere il programma il complicatissimo, molto più che nelle previsioni, match tra l’americana Danielle Collins e la russa Erika Andreeva, sorella maggiore della più nota Mirra. Si tratta anche dell’unico incontro di secondo turno in scena nella giornata. Ed è proprio qui che arriva la maggiore delle sorprese, con Andreeva capace di eliminare la numero 1 del seeding in rimonta per 1-6 6-3 6-3.

In termini di primi turni, l’argentina Nadia Podoroska può recriminare parecchio per aver sprecato un vantaggio di 4-1 nel terzo set contro la polacca Magdalena Frech, che riesce invece a passare il turno. Altri match lottati quelli che creano le premesse per il confronto tra la croata Petra Martic e la cinese Yue Yuan, rispettivamente vincitrici sulla canadese Carol Zhao e sulla serba Aleksandra Krunic.

Se il derby messicano è tutto di Renata Zarazua, nella parte bassa del tabellone arrivano nette le vittorie della ceca Linda Noskova, che lancia segnali importanti verso New York, e della cinese Xiyu Wang, che in tutto concedono quattro giochi rispettivamente alla kazaka Anna Danilina e alla tedesca Tatjana Maria.

WTA 500 MONTERREY: RISULTATI DI GIORNATA

SECONDO TURNO

E. Andreeva-Collins (USA) [1] 1-6 6-3 6-3

PRIMI TURNI

Zarazua (MEX)-Rodriguez (MEX) [WC] 6-1 6-4

Martic (CRO)-Zhao (CAN) [Q] 7-6(2) 3-6 6-2

Yuan (CHN) [7]-Krunic (SRB) [Q] 4-6 6-2 6-3

Noskova (CZE) [6]-Danilina (KAZ) [Q] 6-0 6-1

Xiyu Wang (CHN)-Maria (GER) 6-0 6-3

Frech (POL) [9]-Podoroska (ARG) 6-4 4-6 6-4