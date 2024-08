WTA Cleveland 2024, Martina Trevisan cede in due partite a Cristina Bucsa nel primo turno

Si esaurisce la presenza azzurra in singolare a Cleveland per il torneo di categoria WTA 250 Tennis in the Land 2024: a poche ore dall’eliminazione di Lucia Bronzetti, in casa Italia esce di scena anche Martina Trevisan, sconfitta per 6-2 6-4 dalla spagnola Cristina Bucsa in un’ora e 36 minuti, con l’iberica che agli ottavi se la vedrà con la vincente di Haddad Maia-Golubic.

Nel primo set l’azzurra manca due palle break nel secondo game e poi è lei a cedere la battuta a 15 nel terzo. Trevisan va sotto 0-40 al servizio anche nel quinto game, ed alla terza opportunità Bucsa scappa sul 4-1 pesante. L’iberica nell’ottavo gioco risale dal 15-30, vince gli ultimi tre punti giocati e chiude sul 6-2 dopo 36′.

Nella seconda partita Trevisan deve subito annullare due break point, a seguire l’italiana a sua volta manca due occasioni per il 2-0 nel secondo gioco. Nel quarto gioco l’azzurra strappa la battuta all’avversaria e scappa sul 3-1: break consolidato, dopo aver cancellato quattro palle per il controbreak, con il 4-1.

Trevisan lotta anche nel sesto game, vinto ai vantaggi dall’iberica, ma poi dal 2-4 Bucsa domina: la spagnola centra il controbreak a 15 nel settimo game e poi vince gli ultimi dodici punti giocati, andando a chiudere sul 6-4 dopo un’ora esatta di gioco.

Le statistiche sottolineano il dominio della spagnola, che vince 68 punti contro i 50 dell’azzurra, facendo la differenza soprattutto con la seconda di servizio: resa del 65% (11/17) per l’iberica, contro il 33% (9/27) dell’italiana, dato appesantito anche dai 7 doppi falli commessi da Trevisan.