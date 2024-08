WTA Cleveland 2024, Lucia Bronzetti battuta all’esordio ad Arantxa Rus in due set

Lucia Bronzetti esce di scena all’esordio nel Tennis in the Land 2024, torneo di categoria WTA 250 scattato a Cleveland, in Ohio: l’azzurra viene battuta nel primo turno sul cemento dell’Ohio dalla neerlandese Arantxa Rus, la quale si impone per 6-3 7-6 (4) in due ore e tre minuti di gioco ed affronterà agli ottavi la vincente di Tomova-Davis.

Nel primo set l’azzurra manca un break point in apertura, poi nel secondo game è Bronzetti a dover annullare una palla break, ma ai vantaggi l’italiana cede il servizio. Rus si porta sul 3-0 non pesante, poi i successivi quattro giochi vengono tutti vinti in risposta, e lo score recita 5-2 per la neerlandese. Bronzetti cancella due set point nell’ottavo gioco e trova il 3-5, ma nel nono game la neerlandese tiene la battuta a trenta e chiude sul 6-3 dopo 50 minuti.

Nella seconda partita Bronzetti cancella due break point consecutivi in avvio ed altri due ai vantaggi del quinto game, ma non impensierisce mai l’avversaria in risposta. L’epilogo più giusto arriva al tiebreak: Rus scappa sul 3-0 e poi sul 4-1, ma l’azzurra accorcia fino al 3-4. Bronzetti torna a -1 sul 4-5, ma la neerlandese vince gli ultimi due punti col servizio a disposizione e vince per 7-4 dopo 73 minuti.

Le statistiche premiano Rus, che mette a segno 8 ace, vincendo nel complesso il 71% di punti sulla prima, contro il 55% dell’azzurra. La neerlandese vince 80 punti contro i 72 di Bronzetti, convertendo 3 delle 11 palle break avute a disposizione e cancellandone 4 delle 6 concesse all’italiana. Bronzetti, invece, fa meglio con la seconda, con la quale si attesta al 61% di punti vinti, contro il 52% di Rus.