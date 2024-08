WTA Cincinnati, Martina Trevisan fermata al turno decisivo: passa Montgomery

Martina Trevisan non è riuscita a passare lo scoglio del turno decisivo delle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati. La giocatrice toscana aveva superato ieri l’australiana Aryna Rodionova, ma oggi si è fermata contro la statunitense Robin Montgomery con un doppio 6-4, non riuscendo così ad accedere al tabellone principale.

Un match che è stato più equilibrato di quello che il punteggio mostra: Montgomery ha preso subito il vantaggio di un break nel primo set, tenendo il turno di servizio successivo durato addirittura 24 punti. La fiorentina non è più riuscita a prendersi delle occasioni nel parziale sul servizio della sua avversaria, ha salvato un paio di palle break sulla sua battuta, ma ha ceduto per 6-4 il primo parziale.

La numero 107 del mondo è partita meglio anche nel secondo set, prendendosi subito un break di vantaggio: Trevisan che ha rischiato di andare sotto 3-0, ma è rimasta a galla. Montgomery ha brekkato ed è andata avanti 5-2, non è stata fredda nel chiudere il match e per poco non si è fatta riprendere: si è ritrovata sul 5-4 0-40, ma qui è mancato qualcosa all’azzurra per rientrare.

Montgomery che ha servito bene: ben 15 ace scagliati e 8 doppi falli, ma soprattutto una grande resa nei momenti decisivi, con 11 palle break salvate su 12 concesse, avendo un rendimento del 75% di punti vinti quando ha messo in campo la prima.