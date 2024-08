WTA Cincinnati, Lucia Bronzetti spreca e cede al tie-break del terzo set contro Bouzas Maneiro

Un’occasione mancata. Cede in tre set Lucia Bronzetti nel primo turno del WTA1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio è andata in scena una sfida non prevista originariamente, dal momento che la romagnola e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (n.91 del ranking) erano state eliminate nelle qualificazioni. Tuttavia, i forfait di Amanda Anisimova e di Vika Azarenka ha portato al ripescaggio da lucky loser e a questo incrocio. L’azzurra (n.68 del mondo) ha di che rammaricarsi, essendosi trovata avanti di un break nel parziale decisivo, potendo servire per chiudere il confronto. Bronzetti, però, non è riuscita a concretizzare l’occasione e ha ceduto sullo score di 6-4 3-6 7-6 (1).

Nel primo set Boronzetti è costretta sempre a inseguire per un servizio scarsamente efficiente. Bouzas Maneiro è sempre la prima a conquistare il break e l’azzurra si fa trovare pronta al contro-break. Un’altalena che si protratta nel quinto e nell’ottavo game, ma alla fine della fiera la seconda di servizio della romagnola pesa in negativo sullo sviluppo della frazione (6-4).

Nel secondo set c’è la reazione di Bronzetti, che scappa via sul 4-0 e trova un minimo conforto dal servizio nei primi 4 game. L’azzurra ha solo un passaggio a vuoto nel quinto gioco, ma il nuovo break nel settimo dà la tranquillità a Lucia di servire e chiudere sul 6-3.

Nel terzo set Bronzetti va avanti nello score, salvando tre palle del contro-break nel quarto game e una nel sesto. La romagnola è sempre al limite da questo punto di vista e nel momento di massima tensione paga dazio, facendosi riprendere sul più bello e giocando molto male il tie-break, perso 7-1.