WTA Cincinnati, Jasmine Paolini piega Anastasia Potapova in due set e approda agli ottavi di finale

Comincia bene l’avventura nel WTA1000 di Cincinnati (Stati Uniti) per Jasmine Paolini. La n.5 del mondo ha sconfitto la russa Anastasia Potapova (n.44 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 6-3. Una partita in cui la toscana ha dato seguito ai miglioramenti messi in mostra nel corso di questa stagione, aggiudicandosi un match non banale. Qualificazione agli ottavi di finale dove ci sarà il confronto con un’altra russa, ovvero Mirra Andreeva (n.24 del ranking), a segno per 6-2 6-3 contro la ceca Karolina Pliskova (n.45 WTA).

Nel primo set Paolini parte a razzo e va avanti di due break, salvando una chance del contro-break nel secondo game. Il servizio però è un po’ troppo ballerino per Jasmine e, su una superficie così rapida, giocare la seconda è complicato. Ne approfitta la russa che accorcia le distanze nel quarto game. La toscana, però, trova il modo di allungare nuovamente sfruttando gli errori della rivale. Avanti di due break, però, la nostra portacolori dilapida il proprio vantaggio ed è il tie-break a decidere. L’allieva di Renzo Furlan è brava a resettare e far vedere il meglio del proprio tennis, dominando sullo score di 7-2.

Nel secondo set il rendimento di Paolini cresce ulteriormente. È l’azzurra ad avere il pallino del gioco in mano e a costruirsi le chance per andare avanti di un break. Nel quarto game, la n.5 del ranking non trova concretezza nelle occasioni costruite, viste le ben cinque palle break sfumate. Nell’ottavo altre chance per creare lo strappo e stavolta Jasmine è pragmatica. Con autorevolezza arriva la chiusura sullo score di 6-3.

Dando uno sguardo alle statistiche, fondamentali in questa partita le percentuali di punti vinti da Paolini con la seconda di servizio (53% rispetto al 38% di Potapova) e con la risposta alla seconda della russa (63% rispetto al 47% della rivale).