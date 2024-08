WTA Cincinnati 2024, Lucia Bronzetti sconfitta nell’ultimo turno delle qualificazioni

Si ferma nell’ultimo e decisivo turno il cammino di Lucia Bronzetti nelle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati. La tennista romagnola è stata sconfitta dalla neozelandese Lulu Sun, numero 54 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. In tabellone per l’Italia sono già presenti Jasmine Paolini (ha un bye al primo turno) ed Elisabetta Cocciaretto, mentre tra poco anche Martina Trevisan scenderà in campo nel suo match delle qualificazioni contro l’americano Montgomery.

Una partita che ha visto Lulu Sun chiudere con sette ace e addirittura otto doppi falli. La neozelandese ha ottenuto l’81% dei punti quando ha servito la prima, mentre Bronzetti ha faticato al servizio, vincendo il 58% dei punti con la prima ed il 46% con la seconda.

A partire meglio è la neozelandese, che riesce a strappare il servizio all’azzurra nel terzo game. Bronzetti riesce a procurarsi una palla del controbreak nell’ottavo game e la sfrutta immediatamente. Bronzetti difende una palla break nel nono game, mentre in quello successivo è Sun ad annullare due set point all’azzurra. Si va al tie-break, che viene vinto dalla neozelandese con il punteggio di 7-4.

Nel secondo set fioccano i break. Bronzetti si porta per due volte in vantaggio, strappando il servizio nel terzo e nel quinto game, ma in entrambe le occasioni Sun riesce ad ottenere il controbreak immediato. Nell’ottavo gioco Sun toglie nuovamente la battuta all’azzurra e scappa sul 5-3. La numero 54 del mondo non trema e chiude sul 6-3, staccando il biglietto per il tabellone principale.