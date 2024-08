Vuelta a España 2024, Wout Van Aert: “Volevo vincere, ma ho preso la maglia rossa e la giornata è positiva”

Un altro secondo posto, l’ennesimo piazzamento di una stagione finora quasi maledetta. Ma oggi per Wout Van Aert almeno c’è un motivo per sorridere, visto che grazie al gioco degli abbuoni il belga è la nuova maglia rossa della Vuelta a España 2024. Simbolo del primato sfilato all’americano Brandon McNulty sul traguardo di Ourém dopo la seconda frazione della corsa a tappe spagnola.

Una delle poche giornate dedicate agli sprinter, nonostante il percorso presentasse alcune insidie. A placare gli animi ci ha pensato il vento contrario, che ha reso difficilissimi gli attacchi e facilitato il controllo del gruppo. Team Visma | Lease a Bike che ha amministrato e corso per la vittoria di tappa di Van Aert, battuto solo da Kaden Groves in volata. Per il belga negli ultimi tre anni 57 top-3, a fronte di soli 16 primi posti.

“È chiaro che oggi volevo vincere la tappa. – esordisce il belga ai microfoni nel post tappa – I miei compagni hanno fatto veramente un grande lavoro per far sì che si arrivasse in volata. Sfortunatamente sono arrivato secondo, ma sapevo che finendo nei primi tre avrei preso la maglia. Quindi tutto sommato è stata una buona giornata“.

Il belga poi prosegue entrando nell’analisi della giornata: “Sapevo già prima di oggi che Groves era velocissimo. Affini ha fatto un lavoro superbo, però era difficile capire esattamente quando partire perché sapevo che dietro c’erano ragazzi forti e il vento era tutto in faccia. Kaden mi ha passato poi velocissimo e ha meritato di vincere“.

Chiosa dedicata al ritiro di Van Baarle, l’ennesimo in corsa per i Calabroni in questa stagione, e ad un pensiero sulla tappa di domani: “Non è certamente l’ideale per la squadra perdere immediatamente un componente, spero che non sia troppo sofferente e che possa recuperare velocemente. Le gambe girano bene, domani è un’altra occasione e noi ci riproveremo“.