Vuelta a España 2024, Van Aert batte Groves! Volata imperiosa del belga che conferma anche la Maglia Rossa

Uno a uno e palla al centro. Seconda volata, secondo duello infuocato tra Wout Van Aert e Kaden Groves, con il belga che riscatta la sconfitta di ieri e sul traguardo di Castelo Branco vince in maglia rossa la terza tappa della Vuelta a España 2024. Per l’alfiere del Team Visma | Lease a Bike è la terza vittoria stagionale, arrivata dopo uno sprint perentorio che non ha lasciato scampo a nessuno. Secondo proprio Groves (Alpecin – Deceuninck), che è stato saltato dal fiammingo e non è riuscito nel finale a piazzare la rimonta, con il podio di giornata completato da Jon Aberasturi (Euskaltel – Euskadi).

Il copione non è stato tanto diverso dalla giornata di ieri, con un percorso alquanto simile e un’evoluzione della corsa quasi parallela. Pronti via e senza un filo di battaglia si viene subito a creare la fuga di giornata, composta sempre in blocco da corridori spagnoli. Come nella seconda frazione all’attacco vanno il 40enne Luis Angel Mate in compagnia di Ibon Ruiz, portandosi però dietro un compagno di squadra ciascuno. Per il primo e l’Euskaltel-Euskadi all’attacco Xabier Isasa, per il secondo e l’Equipo Kern Pharma c’è Ruiz Ibon a completare il quartetto.

Piccolo sussulto quando hanno provato ad andare al contrattacco tre corridori dal peso specifico nettamente diverso. Il tentativo di Stefan Kung, Victor Campenaerts e Kasper Asgreen è stato immediatamente stoppato dal gruppo. Un plotone che ha gestito a piacimento il vantaggio dei fuggitivi, con Alpecin – Deceuninck e Team Visma | Lease a Bike sempre in testa a controllare. Massimo vantaggio che è arrivato a scavallare i cinque minuti, ma chilometro dopo chilometro il plotone è rientrato. L’ultimo ad arrendersi è stato Isasa, riassorbito nella lunga discesa che portava i corridori verso Castelo Branco.

Le squadre dei velocisti hanno iniziato a prepararsi per la volata, in un finale che comunque è andato via liscio senza nessun problema, nonostante un paio di rotonde e di svolte pericolose negli ultimi chilometri. Un rallentamento all’alba degli ultimi due chilometri consente a Campenaesrts di provare una delle sue sparate, ma il gruppo non si fa sorprendere e riprende il belga prima di lanciare lo sprint. Tutto il lavoro oggi nel finale è stato sulle spalle della squadra di Groves, con Van Aert che non ha mollato un secondo la ruota dell’australiano.

Wout è partito lungo, ma ha retto fino al traguardo, dove ha potuto liberarsi con la sua classica esultanza. Chiude quarto il belga Arne Marit (Intermarché – Wanty), mentre completa la top-5 il ceco Pavel Bittner (Team dsm-firmenich PostNL). Maglia Roja per il belga confermata, e domani si saluta il Portogallo per sbarcare in Spagna, subito con una tappa decisamente impegnativa: ci sarà il primo arrivo in salita della Vuelta, con gli ultimi quattro chilometri tremendi che potranno già darci diverse risposte.