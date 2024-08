Vuelta a España 2024: tutti gli italiani in gara. Tiberi la punta per la classifica, c’è anche Ciccone

Domani sarà di nuovo grande ciclismo. L’attesa è finita, con la Vuelta a España 2024 pronta a partire da Lisbona. Sarà la quinta volta che la corsa iberica inizia con una partenza dall’estero, anche se quest’anno si è optato per il vicino Portogallo. L’ultimo grande giro della stagione non vede al via un cast stellare, con i super campioni concentrati più sul mondiale dopo una stagione assai dispendiosa.

Chissà che non ci possano essere più sorprese e più spazio, con gli italiani che devono farsi trovare pronti e caparbi quando si presenterà l’occasione. Sono in tutto 16 gli alfieri del Bel Paese nella carovana della Vuelta, e la punta di diamante è senza dubbio Antonio Tiberi. Il classe 2001 viene dal meraviglioso quinto posto al Giro d’Italia, e si presenta in Spagna come il capitano Bahrain – Victorious.

Per sua stessa ammissione l’obiettivo è almeno pareggiare il risultato ottenuto alla Corsa Rosa, con il sogno di migliorarlo e provare a salire sul podio finale a Madrid. Se Tiberi farà sicuramente classifica un po’ più di incognite ci sono su Giulio Ciccone, che nella Lidl-Trek è uno degli assi da calare. L’azzurro è reduce da un Tour de France tutto sommato positivo, e qui alla Vuelta, con un parterre meno prestigioso, potrà sicuramente dire la sua.

Il più giovane della spedizione italiana è Gianmarco Garofoli, in forza all’Astana Qazaqstan Team come Lorenzo Fortunato (sul quale c’è il solito dubbio, classifica o tappe?). Squadra kazaka che a pari merito con Bahrain – Victorious e Intermarché – Wanty è la compagine con più azzurri: per Tiberi ci sarà il fido scudiero Damiano Caruso, mentre nella squadra di Biniam Girmay (l’eritreo però non è al via) ci saranno Lorenzo Rota e Simone Petilli.

VUELTA A ESPANA 2024: TUTTO GLI ITALIANI IN GARA

Bahrain – Victorious: Antonio Tiberi e Damiano Caruso

Intermarché – Wanty: Lorenzo Rota e Simone Petilli

Astana Qazaqstan Team: Lorenzo Fortunato e Gianmarco Garofoli

Groupama – FDJ: Lorenzo Germani

UAE Team Emirates: Filippo Baroncini

Israel – Premier Tech: Marco Frigo

Red Bull – BORA – hansgrohe: Giovanni Aleotti

Team Jayco AlUla: Filippo Zana, Alessandro De Marchi

Alpecin – Deceuninck: Luca Vergallito

Team Visma | Lease a Bike: Edoardo Affini

Lidl-Trek: Giulio Ciccone

Soudal Quick Step: Mattia Cattaneo