Vuelta a España 2024, tappa di oggi (23 agosto): percorso, orari, tv. Occhio ad un finale intenso

Settima tappa per la Vuelta a España 2024. Dopo le emozioni di ieri, con Ben O’Connor che è andato a ribaltare la classifica generale, arriva una frazione non del tutto scontata con un finale intenso. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Sono 180,5 i chilometri da affrontare per la carovana dalla partenza di Archidona all’arrivo di Cordoba, in un’altra frazione di media montagna aperta a tantissimi risvolti. Per gran parte della giornata non ci saranno difficoltà altimetriche, con una strada comunque quasi mai in pianura e sempre ricca e densa di mangia e bevi. Si inizierà a fare sul serio negli ultimi 50 km, dopo lo sprint intermedio posto proprio a Cordoba, che farà da apripista all’unico GPM di giornata: l’Alto del 14%. Un nome che è tutto un programma per la salita di 7,4 km al 5,6%, ma con un picco al 14% davvero tremendo. Dallo scollinamento mancheranno circa 25 km al traguardo, la prima parte di discesa e gli ultimi diecimila metri di pianura.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Finale aperto a diversi scenari. Molto probabilmente ci sarà una fuga in atto, anche se i big potrebbero provare a giocare il successo di tappa. In questo caso Primoz Roglic risulterebbe favorito sia per le caratteristiche della salita, sia per il suo spunto veloce in caso di volata ristretta: obiettivo recuperare secondi sulla Maglia Rossa di O’Connor. Occhio anche a Lennert van Eetvelt. Che non possa riuscire a resistere anche Wout van Aert? Non sarà facile per il belga, ma può provarci.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Settima tappa – Venerdì 23 agosto

Archidona – Cordoba (180,2 km)

Orario partenza ufficiale: 13.25

Orario arrivo stimato: 17.20-17.42

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport