Vuelta a España 2024, Primoz Roglic: “La squadra ha fatto un ottimo lavoro”

Giornata di relativa calma per gli uomini di classifica alla Vuelta a España 2024. In scena la quinta tappa con arrivo a Siviglia che ha premiato i velocisti, con la volata vincente di Pavel Bittner. Resta leader della classifica generale Primoz Roglic.

Lo sloveno della Red Bull-Bora-Hansgrohe conserva agevolmente la sua Maglia Rossa dopo la vittoria in salita di ieri. Le parole al traguardo: “La squadra ha fatto un ottimo lavoro. Eravamo in testa, ed un’altra tappa è andata, non si trattava di creare ventagli“.

Conclude: “L’intero gruppo ha iniziato a spingere dopo una giornata facile, poi c’è stato un bel po’ di stress a 50 km dal traguardo, infine ci si è calmati un po’“. Domani si torna a fare sul serio con l’arrivo di Yunquera, dove Roglic dovrà difendere il simbolo del primato.