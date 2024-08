Vuelta a España 2024: outsider e possibili sorprese. Carapaz ci prova, occhio a Vlasov e Landa

Mancano i grandi favoriti, da Pogacar ad Evenepoel passando per Vingegaard. L’unico grande nome è quello di Primoz Roglic, reduce però da un infortunio. La Vuelta a España 2024 potrebbe sorridere agli outsider, che proveranno il colpaccio in un Grande Giro: andiamo a scoprire i possibili protagonisti.

La pattuglia spagnola vuole tornare a trionfare a dieci anni di distanza dal successo del 2014 di Alberto Contador. Non mancano i corridori di qualità: dal veterano Mikel Landa, già in top-5 al Tour de France, passando da Carlos Rodriguez, fino ad arrivare ad Enric Mas. Tutti e tre al momento però partono più da piazzati che da vincenti.

In una buona condizione si presenterà sicuramente Richard Carapaz. L’ecuadoriano ha dato spettacolo andando sempre all’attacco al Tour de France, portandosi a casa la Maglia a Pois ed un successo di tappa. In Spagna l’obiettivo dovrebbe essere quello di far classifica, lui che in carriera ha già vinto un Giro d’Italia.

Da tenere d’occhio Aleksandr Vlasov: il russo in caso di flop di Roglic potrebbe essere il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe, con buone ambizioni di classifica. Proverà a testarsi invece il danese della Lidl-Trek Mattias Skjelmose, che ha incentrato la propria stagione proprio su questo appuntamento. Corridore da seguire anche l’australiano Ben O’Connor, già in top-5 quest’anno al Giro.