Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 30 agosto: orari inizio e fine, programma, streaming

La Vuelta a España 2024 vivrà oggi forse una delle giornate più importanti. Si parte da Lugo e si arriva Puerto de Ancares, con una salita che dovrebbe vedere uno scontro tra i big. Andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO TREDICESIMA TAPPA

La tappa odierna avrà una lunghezza complessiva di 175,6 chilometri da Lugo a Puerto de Ancares. con un dislivello totale di 3700 metri. Già dopo pochi chilometri i ciclisti affronteranno la salita dell’Alto Campo de Abre (GPM 3a categoria), lunga 5 chilometri con una pendenza media del 5,8%. Seguirà una discesa e poi un lungo tratto in leggera salita, che condurrà al GPM di 2a categoria dell’Alto o Portel, con i suoi 7,7 chilometri al 5,4% di pendenza. Lo sprint intermedio di Sésarno precederà il GPM di 2a categoria il Puerto de Lumeras (6,6 km al 6%). Dopo una breve discesa si risale verso il Puerto de Ancares, 7,5 chilometri con una pendenza media del 9,3%, ma con gli ultimi cinque chilometri che raggiungono il 15%.

ALTIMETRIA TREDICESIMA TAPPA

FAVORITI TREDICESIMA TAPPA

Per tre giorni consecutivi è arrivata la fuga, ma questa volta sulla salita di Puerto de Ancares dovrebbe esserci la lotta tra i big. Primoz Roglic è il principale favorito e da capire come risponderà la Maglia Rossa Ben O’Connor. Fari puntati anche sugli spagnoli Enric Mas, Mikel Landa e Carlos Rodriguez, ma anche su Richard Carapaz che ha dimostrato di stare bene. Nel lotto dei possibili vincitori si possono mettere anche Adam Yates, Mattias Skjelmose, David Gaudu e Pavel Sivakov

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

13a tappa – Venerdì 30 agosto

Lugo-Puerto de Ancares (175.6 km)

Orario partenza ufficiale: 13.07

Orario arrivo stimato: circa 17.30

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport