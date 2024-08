Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 29 agosto: orari inizio e fine, programma, streaming

La Vuelta a España 2024 è arrivata probabilmente ad una delle giornate che possono segnare una svolta all’interno della corsa. Si parte da Ourense Termal e si arriva in salita a Estacion De Montana De Manzaneda. Qui chi vuole vincere la Vuelta dovrà assolutamente muoversi. Andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO DODICESIMA TAPPA

Una tappa che non lascia un attimo di respiro al gruppo visto che si continua a salire senza una sosta. Ci sarà anche il traguardo volante di Sas Penelas a 773 metri di quota proprio poco prima della salita finale di Estacion De Montana De Manzaneda a ben 1488 metri di altitudine. La salita conclusiva sarà lunga ben 15.4 chilometri al 4.7% di pendenza media con picchi al 12% nell’ultima parte e dove ovviamente si scatenerà la lotta tra gli uomini di classifica.

ALTIMETRIA DODICESIMA TAPPA

FAVORITI DODICESIMA TAPPA

Dopo due giorni in cui la fuga è andata via, difficilmente questa volta le squadre degli uomini di classifica decideranno di lasciar andar via ogni possibilità di successo. Primoz Roglic è il principale favorito, con lo sloveno che quasi sicuramente attaccherà sulla salita finale. Da capire come risponderà la Maglia Rossa Ben O’Connor, ma grande attenzione anche al terzetto spagnolo composto da Enric Mas, Mikel Landa e Carlos Rodriguez. Fari puntati anche su un Richard Carapaz che ha dimostrato di stare bene, ma possono giocarsi la vittoria anche altri come Adam Yates, Mattias Skjelmose, David Gaudu e Pavel Sivakov

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

12a tappa – Giovedì 29 agosto

Ourense Termal-Estacion De Montana De Manzaneda (137.4 km)

Orario partenza ufficiale: 14.19

Orario arrivo stimato: 17.22

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport