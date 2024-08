Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 28 agosto: orari inizio e fine, programma, streaming

La Vuelta a España 2024 ricomincia dopo la giornata di pausa. Come sempre dopo la sosta possono esserci tante incognite all’interno del gruppo, ma questa decima tappa da da Ponteareas a Baiona sembra apparecchiata per una fuga, con le squadre dei big che potrebbero preferire proprio un tale andamento. Andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Come detto sembra una tappa perfetta per chi vuole andare in fuga ed il GPM di seconda categoria dell’Alto de Fonfria (15,4 km al 4,2%;) può essere proprio il trampolino per coloro che vogliono attuare un attacco da lontano. Dopo oltre quaranta chilometri tranquilli, ecco un trittico di salite che possono movimentare ulteriormente la tappa: Alto de Vilachan (GPM di 3a categoria di 6,3 km al 5,5%), Alto de Mabia (GPM di 2a categoria di 6 km al 5,7%) e poi Alto de Mougas (GPM di 1a categoria di 9,9 km al 6%), con quest’ultima che potrebbe essere decisiva per i fuggitivi che si giocano la vittoria. Particolare attenzione alla discesa finale e poi ad un ultimo strappetto, con il finale che potrebbe vedere anche un arrivo in volata, ovviamente a ranghi stretti.

ALTIMETRIA

FAVORITI DECIMA TAPPA

Davvero molto difficile ipotizzare quali possono essere i favoriti di questa tappa. Da capire soprattutto come si comporteranno gli uomini di classifica e se lasceranno andare la fuga oppure decideranno di giocarsi il successo finale. In caso di quest’ultima ipotesi ovviamente fari puntati su Primoz Roglic o la maglia Rossa Ben O’Connor, ma anche su Adam Yates, Lennert van Eetvelt, Richard Carapaz e Mattias Skjelmose. In caso di fuga, invece, i nomi sono veramente tantissimi. C’è chi ci ha sempre provato come Marco Frigo e Oier Lazkano oppure anche Marc Soler e Filippo Zana. Ci sono poi coloro che possono sfruttare la fuga per provare a recuperare un po’ in classifica come Max Poole, Isaac Del Toro, Cian Uijtdebroeks e Thymen Arensman. Anche Wout Van Aert potrebbe lanciarsi in fuga per consolidare ulteriormente la sua maglia verde.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Decima tappa – Martedì 27 agosto

Ponteareas-Baiona (160 km)

Orario partenza ufficiale: 13.44

Orario arrivo stimato: 17.30

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport