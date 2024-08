Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 28 agosto: orari inizio e fine, programma, streaming

La Vuelta a España 2024 è ricominciata ieri con una tappa che ha visto la fuga andare in porto. Oggi nell’undicesima frazione potrebbe riproporsi uno scenario molto simile, anche se come sempre la corsa spagnola è imprevedibile e ricca di sorprese. Andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO UNDICESIMA TAPPA

La tappa inizia e finisce a Campus Tecnológico Cortizo di Padrón. Saranno 166,5 chilometri con un dislivello totale di 2890 metri. Si tratta di una frazione caratterizzata da continui saliscendi ed il primo GPM (di terza categoria) sarà posto dopo trenta chilometri a Puerto San Xusto (10,2 km con una pendenza media del 4,2%). Dopo una breve discesa e un tratto pianeggiante, verrà affrontato per due volte consecutive il GPM di 2a categoria di Puerto Aguasantas (5,7 km al 6,1%), per poi concludere con quello di terza categoria del Puerto Cruxeiras (2,9 km all’8,9%), che si troverà a 8 km dal traguardo e potrebbe essere il perfetto trampolino verso l’arrivo

ALTIMETRIA UNDICESIMA TAPPA

FAVORITI UNDICESIMA TAPPA

Ci sarà ancora terreno per la fuga o questa volta le squadre degli uomini di classifica si metteranno in azione. Molto probabile che Ben O’Connor e i suoi compagni possano optare per una nuova fuga, in modo da controllare molto più agevolmente la corsa. Dopo la vittoria di ieri Wout van Aert potrebbe nuovamente concede il bis, ma questo tipo di percorso fa gola a tanti, come l’ecuadoregno Jonathan Narvaez o i due della UAE Team Emirates, Jay Vine e Marc Soler (terzo ieri). Attenzione anche alla Movistar con Oier Lazkano, Pelayo Sanchez ed Einer Rubio, mentre tra le fila azzurre si punta su Luca Vergallito, Marco Frigo e Filippo Zana. Ovviamente se non dovesse andare in porto la fuga e ci sarà spazio per gli uomini di classifica, ecco che Primoz Roglic diventerebbe l’uomo da battere.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Decima tappa – Martedì 27 agosto

Campus Tecnológico Cortizo Padron-Campus Tecnológico Cortizo Padron (166.4 km)

Orario partenza ufficiale: 13.44

Orario arrivo stimato: 17.30

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 13.00

Diretta live testuale: OA Sport