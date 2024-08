Vuelta a España 2024: McNulty spunta a sorpresa nella cronometro. Bene Affini, discreto Tiberi

Era tra i nomi più attesi, ma non partiva in prima fila tra i favoriti. A spuntarla però nella cronometro d’apertura della Vuelta a España 2024 è lo statunitense Brandon McNulty. Stagione da sogno per il campione nazionale a cronometro, al settimo successo in questo 2024: l’atleta della UAE Team Emirates andrà a vestire ovviamente la maglia di leader della classifica generale.

Tappa inaugurale con una prova contro il tempo in quel di Lisbona, con la Grande Partenza per l’occasione in Portogallo. 12 chilometri completamente pianeggianti e senza curve che hanno favorito gli specialisti puri. Lo statunitense è riuscito a timbrare il tempo di 12.35,28 alla velocità folle di 57.197 km/h.

Battuto un altro nome a sorpresa, quello del ceco Mathias Vacek, staccato di 2”. Sono tre quelli di ritardo per il terzo della graduatoria, il grande favorito, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike). Quarto l’elvetico Stefan Kung, quinto un eccellente Edoardo Affini ad 8”, a precedere il campione d’Europa Joshua Tarling.

In chiave classifica generale molto bene Primoz Roglic, reduce dalla caduta al Tour de France: lo sloveno è ottavo, primo tra i big, con alle calcagna il padrone di casa Joao Almeida. L’azzurro Antonio Tiberi parte bene chiudendo diciottesimo a 27” dalla vetta, 11” da Roglic.

Domani la prima tappa in linea: frazione mossa che dovrebbe vedere uno sprint ristretto.