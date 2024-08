Vuelta a España 2024, Kaden Groves: “Non mi aspettavo di arrivare allo sprint”

Seconda vittoria per Kaden Groves in questa Vuelta a España. L’australiano della Alpecin-Deceuninck si toglie la soddisfazione di battere nuovamente Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) sull’arrivo di Villablino, rimanendo coperto fino agli ultimi cinque chilometri e riuscendo così ad ottenere la sesta vittoria in carriera nella corsa spagnola.

“Questo successo mi fa sentire molto bene – afferma Groves a fine tappa – La corsa è stata tenuta sotto controllo, non mi aspettavo di arrivare allo sprint. Mi sono tenuto a ruota dei miei compagni, fortunatamente la Visma-Lease a Bike non ha tenuto un ritmo indiavolato e nessuno ha attaccato. I miei compagni sono rimasti con me e sono riuscito ad arrivare al traguardo“.

“I miei compagni hanno fatto davvero un bel lavoro – prosegue Groves – e Planckaert è stato un ottimo lead out nel finale, come a Siviglia. Stavolta però non ho esitato e ho fatto un ottimo sprint. Sembrava quasi una gara di resistenza contro Wout e nel finale sono stato abbastanza bravo da batterlo“.

Viene poi sottolineata la sua affinità con la corsa spagnola: “Amo correre qui. Questa è la mia terza Vuelta e sono alla sesta vittoria. Bello vedere che la solidità ed il duro lavoro paghino“.