Vuelta a España 2024, Kaden Groves: “L’infortunio avuto in primavera mi ha spronato a dare di più”

Kaden Groves in volata si è preso la seconda tappa della Vuelta a España 2024. Diversi velocisti sono riusciti a resistere nonostante un finale insidioso e l’australiano è stato il più veloce sul traguardo di Ourém davanti a Wout Van Aert. Il belga, in virtù della grande cronometro disputata ieri, si è preso la maglia roja.

Queste le parole del velocista della Alpecin-Deceuninck nell’immediato post-tappa: “Oggi è stata veramente dura vincere questa tappa, ma è stato sicuramente un bel modo di cominciare questa Vuelta, perché ancora non avevo vinto quest’anno, ringrazio il mio team perché ha lavorato alla grande, ha controllato e mi ha messo nelle condizioni di colpire alla fine”.

L’australiano è tornato sulle difficoltà avute a inizio stagione: “L’infortunio in primavera mi ha compromesso la preparazione e mi ha impedito di partecipare ad alcune corse che erano in programma come il Giro d’Italia. Questo però mi ha motivato per lavorare molto duro per tornare di nuovo al successo. Oggi era importantissimo vincere per la squadra, così come sarà importante domani, sapevamo che erano tra le poche chance per vincere”.