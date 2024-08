Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: Tarling vuole la prima maglia roja

Oggi inizia la Vuelta a España 2024! L’attesa è finalmente finita per il terzo e ultimo grande giro stagionale, con la caccia alla maglia roja che parte dal Portogallo. Quinta partenza dall’estero per la corsa a tappe spagnola, che prende il via con una breve cronometro da Lisbona a Oeiras. Sono dodici chilometri particolarmente adatti agli specialisti, con poche difficoltà altimetriche e la potenziale variabile del vento, visto che il percorso si snoda tutto a fianco alla costa dell’oceano.

C’è un chiaro favorito per il successo di tappa, ed è Joshua Tarling (INEOS Grenadiers). Il britannico è reduce dal quarto posto alle Olimpiadi, un piazzamento che certo non lo ha soddisfatto, visto anche la foratura che probabilmente gli ha tolto dal collo una medaglia. Nonostante la giovane età, il classe 2004, è già una certezza delle prove contro il tempo, con sei vittorie in carriera tutte arrivate in questa specialità. A Parigi ha dimostrato di avere la gamba giusta, così come Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike). Il belga infatti sarà il primo rivale del britannico, rivitalizzato dalla medaglia di bronzo e con una condizione che sembra tornare verso i giorni migliori.

Chi proverà ad impensierirli è il padrone di casa Joao Almeida (UAE Team Emirates), che avrà anche come altro obiettivo quello di guadagnare subito un po’ di secondi sui rivali di classifica. La squadra emiratina punta anche su Brandon McNulty, con l’americano sempre molto veloce quando c’è da correre contro il cronometro, così come non è da sottovalutare il francese Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Non ci sono troppi specialisti al via, con le posizioni di vertice che saranno occupate dai capitani: Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) su tutti, ma anche l’azzurro Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) vuole partire con il piede giusto.

VUELTA A ESPANA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA PRIMA TAPPA

***** Joshua Tarling

**** Joao Almeida, Primoz Roglic, Wout Van Aert

*** Antonio Tiberi, Brandon McNulty, Bruno Armirail, Thymen Arensman

** Stefan Kung, Nelson Olivera, Mattias Skjelmose

* Jay Vine, Victor Campenaerts, Edoardo Affini,