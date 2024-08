Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: giornata mossa, altra chance per la fuga

Montagne senza soluzione di continuità alla Vuelta a España 2024. Dopo la frazione del Puerto de Ancares, che ha visto Michael Woods (Israel-Premier Tech) alzare le braccia al cielo e Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) riavvicinarsi a Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) fino a 1’21”, si passa ad una giornata forse un po’ interlocutoria con la Villafranca del Bierzo-Villablino, che prevede nel finale un prima categoria come il Puerto de Leitariegos, 22,7 chilometri al 4,5% che scollina ai -16.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA ALLE 12.37

Molto dipenderà da cosa decideranno gli uomini di classifica. Che, effettivamente, non si stanno dannando l’anima per tenere la corsa chiusa, pensando perlopiù a giocarsi la classifica generale. Primoz Roglic è colui che sta sgambettando meglio, con Mikel Landa (Soudal-Quick Step) ed Enric Mas (Movistar) che appaiono tra i migliori assieme a Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), David Gaudu (Groupama-FDJ) e Richard Carapaz (EF Education-Easypost).

Possibile che venga lasciato spazio al tentativo di giornata. Giornata ideale per un alro tentativo di Michael Woods, che rimane comunque lontano, o per Mauro Schmid (Jayco-AlUla), ieri secondo. La salita regolare del finale viene più incontro a Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), così come per Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), uomo che apprezza le salite più pedalabili. Occhiata di riguardo per Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers) e Carlos Verona (Lidl-Trek), così come per un finora in ombra Einer Rubio (Movistar).

VUELTA A ESPAÑA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA QUATTORDICESIMA TAPPA

***** Jhonatan Narvaez, Wout Van Aert

**** Primoz Roglic, Einer Rubio, Harold Tejada, Louis Meintjes

*** Mikel Landa, Enric Mas, Cian Uijtdebroeks, Richard Carapaz

** Florian Lipowitz, Carlos Verona, Mauro Schmid, Michael Woods

* Matthew Riccitello, Luca Vergallito, Filippo Zana, Brandon McNulty, Jay Vine