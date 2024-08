Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: arrivo in salita, Roglic vuole ricucire su O’Connor

Non c’è un attimo di respiro alla Vuelta a España 2024. Dopo due giorni sì interlocutori, ma con salite che si faranno sentire nelle gambe, arriva la dodicesima frazione con conclusione all’Estacion De Montaña De Manzaneda, un nuovo arrivo in salita che arriva dopo 137,4 chilometri di vari saliscendi e un’ultima ascesa di oltre 15 chilometri al 4,7% con picchi del 12%.

Probabile dunque che possano muoversi gli uomini di classifica per provare a guadagnare terreno su Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale). Al momento Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) ed Enric Mas (Movistar) appaiono come i più brillanti quando la strada va verso l’alto, con lo sloveno arrembante e l’iberico bravo a stargli a ruota; possibile che sia uno di loro due ad accendere la miccia nel finale.

In una salita così, non proprio esplosiva, possibile un tentativo anche da parte di David Gaudu (Groupama-FDJ) e Mikel Landa (Soudal-Quick Step) apparsi comunque in buona condizione nella giornata di ieri, mentre Richard Carapaz (EF Education-Easypost) ed Adam Yates (UAE Team Emirates) continuano ad andare un po’ troppo a strappi. Potrebbero provare una sortita anche Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), più di coraggio che di tecnica, ma occhio anche ai fuggitivi, che potrebbero trovare terreno fertile con la corsa che può dunque svilupparsi su due diversi binari.

VUELTA A ESPAÑA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DODICESIMA TAPPA

***** Primoz Roglic

**** Enric Mas, Mikel Landa

*** David Gaudu, Richard Carapaz, Adam Yates, Ben O’Connor

** Pavel Sivakov, Sepp Kuss, Carlos Rodriguez, Matthew Riccitello, Felix Gall, Mattias Skjelmose

* Harold Tejada, Jefferson Cepeda, Florian Lipowitz, Lorenzo Fortunato, George Bennett, Guillaume Martin, Eddie Dunbar, Lennert Van Eetvelt