Vuelta a España 2024: Ben O’Connor stupisce tutti e si prende tappa e maglia! Secondo Marco Frigo

Tappa molto particolare e ricca di sorprese alla Vuelta a España 2024: rivoluzionata infatti la classifica generale a causa di una fuga bidone. Ad approfittarne è stato un fenomenale Ben O’Connor: l’australiano è andato all’attacco sin dal mattino, coraggiosamente, andandosi a prendere la vittoria forse più bella della carriera (aveva già vinto una frazione sia al Tour che al Giro), vestendo anche la Maglia Rossa di leader della classifica generale.

Nella prima parte di gara si va a formare un drappello molto interessante, di forza, in testa alla corsa: all’attacco Jay Vine (UAE Emirates Team), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Ben O’Connor e Clement Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Luca Vergallito (Alpecin Deceuninck), Marco Frigo (Israel Premier Teck), Pablo Castrillo e Urko Berrade (Euskaltel – Euskadi), Gijs Leemreize (Team dsm-firmenich PostNL), Pelayo Sanchez (Movistar Team), Cristian Rodriguez (Arkea – B&B Hotels).

Sul GPM di Puerto del Viento, molto distante dal traguardo, O’Connor ha iniziato a fare la differenza, con il solo Leemreize ad inseguire. Nel frattempo il gruppo dei migliori è rimasto dormiente, con la Bahrain-Victorious a dettare il passo, senza però accelerare nettamente l’andatura e lasciando oltre 6′ ai fuggitivi.

Situazione che è rimasta stabile fin sul traguardo: O’Connor ha fatto il vuoto e si è preso tappa e maglia, dietro di lui eccellente piazzamento del nostro Marco Frigo, lontano però oltre 3′. Il plotone invece con tutti i big termina la gara a 6’31”, per Primoz Roglic, ex Maglia Rossa, il distacco dal leader ora è di 4’51”, non del tutto tranquillo visto che O’Connor è capace di tenere al meglio in salita. Antonio Tiberi scende in settima piazza in classifica generale.