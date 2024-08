Vuelta a España 2024: Antonio Tiberi snobbato e quasi ignorato dai bookmakers per le scommesse

Antonio Tiberi sarà il ciclista italiano di punta alla Vuelta di Spagna, che scatterà sabato 17 agosto con una cronometro individuale di 12 km lungo un tracciato pianeggiante da Lisbona a Oeiras (in Portogallo). Il laziale ha concluso il Giro d’Italia al quinto posto e per la prima volta in carriera disputerà due Grandi Giri nella stessa stagione, ma per la terza volta consecutiva sarà ai blocchi di partenza dell’evento iberico, dopo la 91ma piazza del 2022 e la 18ma posizione del 2023.

L’alfiere della Bahrain-Victorious ha tutte le carte in regola per ambire a un risultato di prestigio, ma il 23enne non è preso seriamente in considerazione dai bookmakers. Gli allibratori stimano poco il ciclista italiano, che dopo la grande prestazione offerta alla Corsa Rosa si è visto in gruppo soltanto per sette giorni: due al Giro del Delfinato a inizio giugno e cinque alla Vuelta a Burgos a inizio agosto (con tanto di terza piazza nella prova contro il tempo).

La vittoria finale di Tiberi è quotata tra 41 e 51, ovvero una delle più alte tra gli uomini di riferimento della Vuelta. Il favorito numero 1 è Primoz Roglic, il cui successo è dato a 3 per le scommesse (se si giocano dieci euro se ne vincono trenta). Subito alle alle spalle dello sloveno troviamo il campione in carica, ovvero Sepp Kuss, che si colloca tra 5 e 7. Particolarmente gettonati il portoghese Joao Almeida e il britannico Adam Yates (entrambi tra 6 e 7), mentre gli spagnoli Enric Mas (tra 6 e 11), Mikel Landa (tra 13 e 16) e Carlos Rodriguez (tra 17 e 23) sono più attardati, al pari dell’ecuadoriano Richard Caparaz (tra 16 e 23).