Vuelta a España 2024, Adam Yates: “Non mi importa nulla della classifica generale, pensavo solo alla tappa”

Una tappa intensissima, durissima sia per le salite che per il caldo: da fenomeno è riuscito a trionfare sul traguardo di Granada Adam Yates nella nona frazione della Vuelta a España 2024, che anticipa il giorno di riposo.

Una giornata all’attacco per il britannico della UAE Emirates che ha sfruttato anche l’ottimo lavoro di squadra per provare a ribaltare anche la situazione in classifica generale (ora è settimo a 5’30” dalla Maglia Rossa di Ben O’Connor).

Le sue parole al traguardo: “Non avevo mai sofferto così tanto prima d’ora. Faceva un caldo tremendo là fuori. Dopo l’ultima salita, ero al limite e non sapevo se ce l’avrei fatta a continuare. Ho avuto molta sfortuna negli anni passati nei Grandi Giri e davvero non sapevo se sarei riuscito a farcela. Sono così felice di essere riuscito finalmente a vincere un’altra tappa in un Grand Tour. È stato un lavoro di squadra eccezionale con Marc e Jay che hanno spinto la fuga. Mi hanno messo nelle condizioni ideali”.

Prosegue: “Marc ha fatto un lavoro straordinario mantenendo un ritmo altissimo e poi su Hazallanas Jay ha spinto fortissimo fino a quando siamo rimasti solo io e Gaudu. Ho visto che stava soffrendo per il caldo. Anche io stavo soffrendo, ma sapevo che dovevo andare. E da quel momento in poi è stata solo sofferenza, sofferenza, fino al traguardo. Onestamente, non mi importa niente della classifica generale. Oggi si trattava solo della tappa”.