Vuelta a Burgos 2024: Bittner si aggiudica l’ultima tappa davanti a Nicolò Parisini. Generale a Kuss

Ultima tappa per la Vuelta a Burgos 2024 con arrivo in quel di Condado de Treviño: una volata ristretta a decidere la frazione conclusiva che ha visto trionfare il ceco Pavel Bittner. Il corridore del Team dsm-firmenich PostNL, che già aveva conquistato la frazione d’apertura, è riuscito a spuntarla in una volata ristretta con uno sprint di qualità.

Alle sue spalle c’è l’azzurro Nicolò Parisini (Q36.5 Pro Cycling Team), mentre in terza posizione c’è lo spagnolo Alex Aranburu (Movistar Team). Ad aggiudicarsi la classifica generale troviamo lo statunitense Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike).