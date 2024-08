Volley, tabellone quarti di finale Olimpiadi 2024: gli incroci dai quarti fino alla finale

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta per quanto riguarda il torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla conclusione della fase a gironi, infatti, è stata utilizzata la classifica combinata dei tre raggruppamenti per determinare tutti gli accoppiamenti dai quarti di finale all’atto conclusivo.

Le vincitrici dei tre gironi sono state collocate tra primo e terzo posto in base a numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti; le tre seconde sono state piazzate tra quarta e sesta posizione seguendo nell’ordine gli stessi criteri; le due migliori terze sono settima e ottava. La prima incrocerà l’ottava, la quarta sfiderà la quinta, la seconda se la dovrà vedere con la settima, la terza affronterà la sesta.

L’Italia ha conquistato il primo posto in graduatoria a punteggio pieno con tre vittorie e nove punti (3-1 al Brasile, 3-0 all’Egitto, 3-1 alla Polonia), precedendo gli USA (tre successi e otto punti) e la Slovenia (tre successi e otto punti, gli americani sono davanti in virtù di un miglior quoziente punti). Gli americani saranno dunque testa di serie numero due, mentre i balcanici saranno terzi nel seeding.

La nostra Nazionale affronterà il Giappone ai quarti di finale: l’avversario, seconda miglior terza classificata (dunque ottava nella combinata), non va sottovalutato viste le sue proverbiali qualità difensive, ma è parso decisamente sottotono nella fase a gironi e appare ampiamente alla portata di Simone Giannelli e compagni, desiderosi di proseguire la propria avventura a cinque cerchi.

In caso di vittoria i Campioni del Mondo incroceranno in semifinale la vincente del confronto tra Francia e Germania: i Campioni Olimpici di coach Andrea Giani, secondi nel proprio girone dietro alla Slovenia e dunque quarti nella combinata, partiranno con i favori del pronostico, ma i Galletti dovranno stare ben attenti alle bordate di Georg Grozer e compagni (secondi dietro agli USA e dunque quinti in graduatoria).

Dall’altra parte del tabellone si preannunciano scintille tra USA e Brasile (miglior terza classificata), mentre la Polonia (seconda nella Pool degli azzurri e sesta in graduatoria) partirà favorita contro la Slovenia in vista di una semifinale al cardiopalma. Di seguito il tabellone della fase a eliminazione diretta (dai quarti alla finale) del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

TABELLONE VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

[1] Italia vs [8] Giappone

[4] Francia vs [5] Germania

[2] USA vs [7] Brasile

[3] Slovenia vs [6] Polonia