Volley, l’Italia surclassa il Messico ai Mondiali U17 e vola ai quarti: Crosato top scorer

L’Italia ha sconfitto il Messico per 3-0 (25-22; 25-16; 25-21) e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 17 di volley maschile, in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). La nostra Nazionale, reduce dai successi ottenuti nel girone contro Cuba, Porto Rico e Argentina, ha primeggiato anche al debutto nella fase a eliminazione diretta e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nella prima rassegna iridata di categoria per questa fascia di età.

Gli azzurri hanno preso il controllo delle operazioni fin dalle battute iniziali dei primi due set, mentre nella terza frazione hanno saputo recuperare un break sul 14-16 e hanno chiuso agevolmente i conti in proprio favore. L’Italia affronterà ora la vincente del confronto tra Iran e Cile nella sfida in programma giovedì 29 agosto, con nel mirino l’annunciata semifinale contro il Brasile (ampiamente favorito contro la Libia e la vincente di Cina Taipei-Porto Rico).

A mettersi maggiormente in luce sono stati lo schiacciatore Francesco Crosato (13 punti) e l’opposto Federico Argano (12 punti), granitica prestazione del centrale Martino Bigozzi (9 punti, 7 muri!) e bene anche il bomber Gioele Costa (6 punti). La stella Manuel Zlatanov ha giocato soltanto alcuni scambi (3 punti), 5 punti a testa per il martello Pietro Carrera e il centrale Jacopo Tosti, Pietro Valgiovio e Gabriele Spina si sono alternati in cabina di regia. Tra le fila del Messico i migliori sono stati Ricardo Gonzalez (13) ed Emi Diaz (12).