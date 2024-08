Volley, l’Italia si riscatta agli Europei U20 e batte la Spagna: quattro azzurri in doppia cifra

L’Italia si è prontamente riscattata agli Europei Under 20 di volley maschile dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro Israele. La nostra Nazionale ha sconfitto la Spagna con un secco 3-0 (25-23; 25-15; 25-20) e ha così conquistato la prima vittoria nella rassegna continentale di categoria, fondamentale per continuare a nutrire ambizioni di qualificazione alle semifinali (passano il turno le prime due classificate del girone a otto squadre).

Gli azzurri sono stati bravi ad allungare nella parte centrale del primo set, hanno dominato la seconda frazione e nel terzo parziale hanno recuperato da 2-5 riuscendo così a chiudere i conti in proprio favore. I ragazzi di coach Michele Zanin torneranno in campo ad Arta (Grecia) nella giornata di domani (mercoledì 28 agosto, ore 16.30) per affrontare la Slovenia in uno scontro diretto cruciale lungo il cammino che si spera possa condurre alla fase a eliminazione diretta.

Il palleggiatore Giacomo Selleri ha mandato in doppia cifra ben quattro compagni di squadra: Lorenzo Magliano (16 punti, 4 muri), Pardo Mati (14 punti, 2 muri), Alessandro Bristot (12 punti) e Tommaso Barotto (10 punti). Il centrale Gioele Taiwo ha messo a segno quattro punti, cinque marcature per il subentrato Diego Frascio nel terzo set. Tra le fila della Spagna i migliori sono stati Marc Alomar (9) e Martin Casais (6).