Volley, l’Italia piega la Polonia e vince il girone delle Olimpiadi: evitata la Francia ai quarti

Azzurri show. Con una prestazione di altissimo spessore l’Italia batte 3-1 la Polonia nell’ultima sfida del girone, vince il raggruppamento delle Olimpiadi di Parigi 2024 e chiude al primo posto la classifica generale. Gli azzurri affronteranno il Giappone nei quarti di finale. Italia, trascinata da Romanò e Michieletto, dominante nella prima parte di gara e poi bravissima a resistere al ritorno dei polacchi che sono saliti di livello in battuta e in attacco.

Prima parte di set piuttosto equilibrata con la Polonia che resta avanti fino al 6-5, poi l’Italia si scioglie e entra nello “special time”. Gli azzurri danno spettacolo e prendono velocemente il largo, difendono tutto quello che si può e si portano avanti prima 16-12 e poi 20-13, annichilendo di fatto le bocche da fuoco polacche. Gli azzurri non mollano nulla, si portano sul 24-15 e ci pensa un Michieletto devastante a chiudere (25-15).

Nel secondo set c’è ancora battaglia nella prima parte fino all’8-7 per gli azzurri quando un errore di Kurek in attacco blocca di fatto i polacchi che, in un baleno, si trovano sotto 15-11. E’ il break decisivo con l’Italia che allunga ulteriormente con il solito Michieletto infallibile fino al 20-13. Qualche errore per gli italiani nel finale di set ma nessun problema fino al 25-18 che premia gli azzurri con l’ace di Michieletto.

Nel terzo set l’equilibrio si estende per tutto il parziale Gli azzurri partono meglio ma la Polo0nia non molla la presa stavolta. L’Italia perde smalto in battuta ma soprattutto in attacco con il solo Romanò che riesce a tenere a galla la squadra di De Giorgi. L’Italia insegue fino al 20 pari e poi riesce a guadagnare un piccolo break sul 22-20 ma, sul 23-21, si spegne e subisce una serie di 0-3. Dopo il primo set ball annullato ci pensa Kurek con una sberla dai nove metri a riaprire la partita (26-24).

Ci sarebbero tutti i presupposti per crollare per gli azzurri che invece reagiscono e tengono testa ai polacchi che salgono di colpi in battuta e al servizio. L’Italia trova il primo break sul 13-10 e poi allunga sul 16-12. L’ultimo sussulto polacco arriva con il servizio di Kurek che con un ace riporta la Polonia sul 16-15 ma l’Italia serra le fila in difesa, piazza un paio di contrattacchi con Michieletto e vola sul 19-15 e poi chiude con l’errore di Kurek al servizio con il punteggio di 25-20.

In casa Italia Romanò top scorer con ben 20 punti, 17 punti per Michieletto, 12 punti per Lavia e 10 per Galassi. Per la Polonia 14 i punti di Kurek, 10 i punti di Semeniuk e Huber e 9 per Leon. Appuntamento a lunedì 5 agosto per i quarti di finale contro il Giappone.