Volley, l’Italia non ha lo scatto di bronzo: gli USA conquistano la medaglia, azzurri giù dal podio

L’Italia ha perso la finale per la medaglia di bronzo nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, venendo sconfitta dagli USA per 3-0 (25-23; 30-28; 26-24) alla South Paris Arena. La nostra Nazionale era stata travolta dalla Francia per 3-0 in semifinale e anche oggi non è riuscita a conquistare un set, mancando l’appuntamento con il podio ai Giochi dopo l’eliminazione ai quarti di Tokyo 2020: l’ultimo alloro resta l’argento di Rio 2016, preceduto dal bronzo di Londra 2012.

Ai Campioni del Mondo è mancato un po’ il giusto mordente e quella cattiveria agonistica necessaria per fare la differenza nei momenti caldi di un incontro ben giocato dagli americani, che in semifinale avevano impensierito la Polonia. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi non riescono a mettersi al collo una medaglia per la prima volta nel triennio (escludendo la Nations League): in precedenza avevano vinto gli Europei 2021 e i Mondiali 2022, mentre nella rassegna continentale del 2023 si erano fermati all’argento.

Sul 21-21 del primo set gli statunitensi, che tornano sul podio olimpico dopo il bronzo di Rio 2016, sono risultati più cinici. Gli americani hanno operato il break nel cuore della seconda frazione (da 13-13 a 19-16), ma l’Italia ha recuperato e ha avuto anche due set-point (24-23 e 25-24) salvo non concretizzarli e subire il ribaltone da parte degli avversari; nel terzo set USA avanti 11-5, gli azzurri hanno poi rimontato e sono passati avanti anche sul 22-21 per poi cedere nuovamente il passo ai rivali.

In doppia cifra l’opposto Yuri Romanò (17 punti), lo schiacciatore Alessandro Michieletto (17) affiancato di banda da Daniele Lavia (7), al centro Gianluca Galassi (6) e Roberto Russo (4) sotto la regia di Simone Giannelli (3), Fabio Balaso il libero. A guidare gli USA sono stati grandi veterani come lo schiacciatore Aaron Russell (15 punti), il centrale Max Holt (11, 4 muri), l’opposto Matt Anderson (8), il palleggiatore Micah Christenson e il libero Erik Shoji, in luce il martello Torey Defalco (12 punti).